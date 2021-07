Ratchet & Clank Rift Apart scontato su Amazon del 22%

L'esclusiva per PlayStation 5 targata Insomniac Games, Ratchet & Clank Rift Apart è uscita l'11 giugno e ora, grazie all'offerta di Amazon, è acquistabile al prezzo più basso dal lancio.

Su Amazon è acquistabile al prezzo di scontato di 63 euro, con uno sconto pari a 17,99 euro (22%) dal prezzo di listino di 80,99 euro, il prezzo più basso di sempre. Se attendavate un calo di prezzo per acquistarlo ed avete resistito alla tentazione del day-one, questa potrebbe essere l'occasione giusta per giocarlo, senza aver dovuto attendere troppo dalla sua data di uscita.

Il gioco è venduto da un venditore terzo e spedito da Amazon, l'articolo avrà quindi una garanzia totale come se fosse Amazon stessa a venderlo, con reso e rimborso immediato in caso di qualsiasi problema.

Il titolo essendo un’esclusiva per PlayStation 5, è stato costruito dalle basi per sfruttarne tutte le funzionalità: grazie all’SSD si potrà passare da una dimensione all’altra senza tempi di caricamento, grazie ai grilletti adattivi si potranno percepire in mano le sensazioni che le armi differenti trasmettono, mentre con il feedback aptico si potranno sentire scosse ed esplosioni, il tutto con un'immersivo audio 3D.

Su Amazon sono attive anche altre promozioni che ci permettono di risparmiare ulteriormente, come per esempio la possibilità di ottenere 5 Euro di buono sconto guardando almeno 5 minuti di un film o una puntata di una serie TV o un credito promozionale Amazon di 8 Euro caricando le foto su Amazon Photos.