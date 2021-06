Ratchet & Clank Rift Apart scontato su Amazon, risparmi oltre 15 euro

Ratchet & Clank Rift Apart per PlayStation 5 è uno dei videogiochi più caldi del momento, la nuova esclusiva PlayStation Studios è stata pubblicata lo scorso 11 giugno ed ha già riscosso un notevole successo di pubblico e critica. A pochi giorni dal lancio, il nuovo Ratchet & Clank è in offerta su Amazon.

Ratchet & Clank Rift Apart costa 65.50 euro invece di 80.99 euro con un risparmio di 15.49 euro sul prezzo di listino, ad oggi questo è il prezzo più basso mai registrato per il videogioco di Insomniac, una buona occasione dunque per mettere le mani su un gioco recentissimo (lanciato da meno di un settimana) per PS5 in offerta a prezzo scontato per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte.

Lo studio autore di giochi come Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Sunset Overdrive torna sulle scene con un gioco di piattaforme 3D che vede protagonisti gli iconici Ratchet & Clank, volti di una saga di enorme successo nata su PS2 e continuata poi anche su PSP, PlayStation 3 e PlayStation 4.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 e alla guida con i trucchi di Ratchet & Clank Rift Apart.