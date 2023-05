Ratchet & Clank Rift Apart: serve per forza un SSD per giocare su PC?

Insomniac Games e PlayStation Studios hanno annunciato l'arrivo di Ratchet & Clank Rift Apart su PC a luglio ma c'è un dubbio che attanaglia i giocatori: bisogna avere un computer con SSD per far girare il gioco, oppure no? Una domanda meno scontata di quanto si pensi.

Se ben ricordate nel 2021 Sony ha pubblicizzato il gioco come ottimizzato "appositamente per l'SSD di PS5" e Insomniac ha svolto vari test su Ratchet & Clank Rift Apart con gli SSD per PS5, anche Digital Foundry ha provato Ratchet & Clank Rift Apart con numerosi SSD, in entrambi i casi il verdetto era unanime, o quasi: il gioco gira, seppur con risultati inferiori, anche con unità meno performanti rispetto al disco di serie montato sulla console Sony.

E fino a qui nulla di strano, il "problema" potrebbe però verificarsi al debutto su PC: il gioco di Insomniac Games funzionerà sugli hard disk meccanici tradizionali o bisognerà avere necessariamente un disco a stato solido per avviare Rift Apart?

Al momento non lo sappiamo perché i requisiti PC di Ratchet & Clank Rift Apart non sono stati pubblicati sulla pagina Steam del gioco. Difficile quindi capire cosa accadrà:



Tra i requisiti potrebbe esserci l'obbligo di un disco SSD e questo taglierebbe fuori molti potenziali clienti, al contrario il supporto agli hard disk tradizionali potrebbe rappresentare un danno d'immagine per Sony e Insomniac Games, che all'epoca del lancio su PS5 ribadirono più volte l'importanza dell'unità a stato solido per Rift Apart, assicurando come la velocità garantita dall'SSD di PlayStation 5 rappresentasse un perno centrale dell'intera produzione.

Cosa succederà dunque? Lo scopriremo il 26 luglio (o forse prima) quando Ratchet & Clank Rift Apart debutterà su PC.