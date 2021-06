Ratchet & Clank Rift Apart sfiora il perfect score su Famitsu: l'accoglienza giapponese

Ormai alla vigilia del Day One di Ratchet & Clank: Rift Apart, si svelano al pubblico i pareri della stampa specializzata, inclusa quella di stanza nel Sol Levante.

Su questo fronte, non poteva ovviamente mancare il giudizio di Famitsu, noto magazine nipponico. Sul periodico, l'ultima creazione di Insomniac Games si conquista un'accoglienza trionfale, che porta addirittura il titolo a sfiorare il punteggio pieno. I quattro recensori di Famitsu hanno infatti attribuito al platform shooter votazioni pari a 10/10, 9/10, 9/10 e 9/10. Complessivamente, Ratchet & Clank: Rift Apart si è dunque aggiudicato un 37/40, che premia decisamente l'esclusiva PlayStation 5.



Prima produzione next-gen firmata da uno dei team interni di casa Sony, il nuovo Ratchet & Clank accompagna i giocatori in un universo incredibilmente vivo, con un comparto tecnico che sfrutta a pieno le nuove opportunità offerte da PS5. Per l'intera durata dell'avventura di Ratchet & Clank: Rift Apart, il dinamico duo, al quale si aggiunge per l'occasione la new entry Rivet, si trova ad affrontare la minaccia di un collasso interdimensionale, viaggiando attraverso portali che conducono istantaneamente da un mono all'altro.

Per tutti i dettagli sulla nuova produzione di Insomniac Games, vi rimandiamo alla ricca recensione di Ratchet & Clank: Rift Apart confezionata dal nostro Marco Mottura.