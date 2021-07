Ratchet & Clank Rift Apart sorpassato da FIFA 21 nelle ultime classifiche UK

Nelle ultime ore sono state pubblicate le classifiche di vendita a tema videoludico del territorio inglese e, in maniera quasi inaspettata, troviamo al primo posto un gioco in vendita da quasi un anno, il quale ha sorpassato anche Ratchet & Clank Rift Apart.

Forse trainato dall'annuncio di FIFA 22 troviamo infatti il suo precedente capitolo in prima posizione. Ecco i 20 giochi più venduti sia in versione fisica che digitale nel Regno Unito a giugno 2021:

FIFA 21 Ratchet & Clank: Rift Apart Grand Theft Auto 5 NBA 2K21 Call of Duty: Black Ops Cold War Mario Golf: Super Rush Red Dead Redemption 2 Assassin's Creed Valhalla Far Cry 5 Resident Evil Village Marvel's Spider-Man: Miles Morales Tom Clancy's Rainbow Six Siege Mario + Rabbids: Kingdom Battle Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing: New Horizons PGA Tour 2K21 Scarlet Nexus Metro: Last Light Redux Minecraft - Switch Edition Minecraft

Va precisato che, come segnalato su Gamesindustry, alcune posizioni potrebbero non essere precise al 100% poiché tutti i titoli Switch presenti nell'elenco tengono conto esclusivamente delle vendite fisiche e non di quelle digitali, conteggiate invece per il resto dei prodotti.

Sapevate che Ratchet & Clank Rift Apart è in prima posizione nelle classifiche di vendita di giugno negli USA?