Ratchet & Clank Rift Apart, a spasso per l'universo: nuovi mondi e vecchie conoscenze

Tra i titoli ad aver avuto maggiore spazio durante l'evento di presentazione della line up e del design di PlayStation 5, troviamo sicuramente Ratchet & Clank: Rift Apart.

Il nuovo titolo firmato da Insomniac Games si è infatti presentato alla vetrina digitale non solo con un primo reveal trailer, ma anche con un'interessante sessione di gameplay. Il materiale mostrato sino ad ora ha lasciato intendere che un fenomeno legato al collasso dimensionale rappresenterà uno degli elementi narrativi dominanti, che consentiranno agli sviluppatori di offrire ai giocatori un'esperienza avvincente e variegata.

Dal proprio account Twitter ufficiale, infatti, Insomniac Games conferma che in Ratchet & Clank sarà possibile visitare sia luoghi completamente inediti della saga, ma non solo. Accanto a pianeti mai visti, il pubblico avrà infatti la possibilità di dirigere i propri passi in direzione di versioni alternative di alcuni dei più amati pianeti apparsi nei precedenti capitoli della serie. In questo modo, Ratchet & Clank: Rift Apart sembra porsi come una produzione che mira ad unire tradizione e innovazione, tramite un approccio variegato alle ambientazioni proposte.



In attesa di saperne eventualmente di più, ricordiamo che Insomniac Games ha già confermato che la nuova Lombax misteriosa sarà un personaggio giocabile di Ratchet & Clank: Rift Apart.