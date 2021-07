Ratchet & Clank Rift Apart, successo negli USA: è il gioco più venduto di giugno 2021

Dopo aver saputo delle ottime vendite di Xbox Series X/S, Switch e PS5 da NPD, gli analisti della società di ricerche di mercato statunitense segnalano anche le classifiche in ambito software relativi al mese di giugno 2021, con la prima posizione saldamente nelle mani di Sony.

A guidare la lista dei titoli più venduti è infatti Ratchet & Clank: Rift Apart, nuovo capitolo della storica serie firmata Insomniac Games disponibile in esclusiva PlayStation 5 dallo scorso 10 giugno. In meno di un mese la nuova avventura del dinamico duo ha scalato le vette della classifica, superando un peso massimo del mercato a stelle e strisce come Call of Duty Black Ops Cold War, che arriva alla seconda posizione. Sul terzo gradino del podio troviamo invece Mario Golf: Super Rush per Nintendo Switch, che dopo alcuni anni ha riportato Mario e i suoi compagni sui verdi campi da golf. Per Sony è stato un mese di successo, considerato che nella Top 10 trovano spazio anche MLB The Show 21 (titolo di Sony San Diego, al quarto posto) e Marvel's Spider-Man Miles Morales (al nono). Di seguito ecco la classifica delle prime 10 posizioni:

Ratchet & Clank Rift Apart Call of Duty Black Ops Cold War Mario Golf Super Rush MLB The Show 21 Scarlet Nexus Resident Evil Village Mario Kart 8 Minecraft Marvel's Spider-Man Miles Morales Mortal Kombat 11

Rift Apart segna inoltre un altro importante record per il suo longevo franchise di appartenenza: ha segnato il miglior lancio di sempre per la serie, raddoppiando i risultati del precedente episodio per PS4 del 2016 (che era stato tra l'altro venduto a prezzo budget negli Stati Uniti). L'ultima avventura degli eroi Insomniac continua quindi ad ottenere grandi consensi: Ratchet & Clank Rift Apart è il gioco del 2021 preferito dal boss di PlayStation, oltre ad essere nuovamente tornato al vertice delle classifiche di vendita UK.