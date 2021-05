Ratchet & Clank Rift Apart: svelata la lista dei trofei dell'esclusiva PS5

Per evitare spoiler, Insomniac Games ha svelato tutti e 31 i trofei non legati alla storia , come Fully Stacked (Oro), che richiede l'acquisto di tutte le armi, Can’t Stop Me (Argento), per il quale è necessario conquistare la Coppa d'Oro alla sfida Battleplex, Nooks and Crannies (Argento), che prevede l'ottenimento di 5 Bolt d'Oro, e Sartorial Steel (Bronzo), per il cui sblocco è sufficiente acquisire un pezzo di armatura. Trovate l'elenco completo dirigendovi a questo indirizzo oppure scorrendo la lista dei tweet in calce alla nostra notizia.

⚔ Can't Stop Me: Complete a Gold Cup Battleplex challenge 🥈

👕 Does This Make My Tail Look Big?: Acquire and equip head, torso and leg armor 🥈

🔩 Nooks and Crannies: Collect 5 Gold Bolts 🥈

5️⃣ They Blow Up So Fast: Get a weapon to Level 5 🥈 pic.twitter.com/SM1XFcM4jc — Insomniac Games (@insomniacgames) May 21, 2021

🛡 Sartorial Steel: Acquire a piece of armor 🥉

🌟 Shiny: Collect a Gold Bolt 🥉

🦕 Glitch, Uh, Finds a Way: Complete all Glitch Challenges 🥉

🔄 Shifty Character: Hit Every Blizon Crystal on Blizar and Cordelion 🥉 pic.twitter.com/rv1auhEhU8 — Insomniac Games (@insomniacgames) May 21, 2021

✌ No Need for Multiball: Kill 2 enemies with a single Ricochet round 🥉

🔙 Return Policy: Kill 10 enemies by returning shots with the Void Reactor 🥉

🍄 Life of the Party: Deploy 50 Mr. Fungis 🥉 pic.twitter.com/td5xbMEl0X — Insomniac Games (@insomniacgames) May 21, 2021

⤵️ Just Stay Down: Defeat 30 ejected Nefarious Trooper heads 🥉

🦔 Must Go Faster: Do a trick jump while going at max speed with the Hoverboots 🥉

🍽 Feeding Friendsy: Collect 10 Zurpstones for Trudi 🥉

☠ Extinction Event: Kill 5 Grunthors 🥉 pic.twitter.com/NHUOkAMQXG — Insomniac Games (@insomniacgames) May 21, 2021