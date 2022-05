Ratchet & Clank Rift Apart trasformato in Ripped a Fart da IGN: Insomniac ci scherza su

Alzi la mano chi non ha mai incolpato il T9 o il correttore automatico per uno strafalcione grammaticale. Non vi vediamo, ma siamo sicuri che non l'ha alzata nessuno: lo abbiamo fatto tutti almeno una volta nella vita...

Con tutta probabilità se la stanno prendendo con il correttore anche i nostri colleghi di IGN USA, che in questi giorni, nel tentativo di segnalare un'offerta sui propri profili social, hanno trasformato Ratchet & Clank Rift Apart in "Ratchet & Clank Ripped a Fart". L'errore sta facendo sbellicare dalle risate tutti gli anglofoni, dal momento che il nuovo titolo può essere tradotto in qualcosa di simile a "Ratchet & Clank hanno strappato una scorreggia".

Il fatto ha generato un bel po' di ilarità in rete, arrivando all'attenzione anche degli stessi ragazzi di Insomniac Games, i quali si sono rivolti ai ragazzi di IGN commentando: "Guardate cosa avete combinato!", con un paio di emoji che ritraggono un facepalm e una grassa risata. Un giocatore ha modificato il titolo della sua copia per PS5 attaccandoci sopra un post-it con scritto "Ripped a Fart" a penna, mentre altri lo stanno invocando come il nome ufficiale del prossimo episodio della serie. Qualcuno ha anche fatto notare che è in pieno stile Insomniac Games, ricordando che la stessa software house si è distinta in passato con titoli facilmente equivocabili, come "Up Your Arsenal", "Quest fo Booty" e "Size Matters" (se masticate un po' di inglese non servono spiegazioni).