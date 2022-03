Ratchet & Clank Rift Apart trionfa agli Annie Awards: migliori animazioni in un videogioco

È terminata nella notte la quarantanovesima edizione degli Annie Awards, massimo riconoscimento cinematografico nel campo dell'animazione che viene conferito tutti gli anni dai membri della ASIFA-Hollywood. Durante lo show virtuale è stato conferito anche il premio per la Miglior Animazione dei Personaggi in un Videogioco, istituito negli anni '10.

Esattamente come l'anno scorso, anche stavolta ha trionfato un gioco dei PlayStation Studios, ossia Ratchet & Clank: Rift Apart: l'esclusiva per PS5 di Insomniac Games ha battuto la concorrenza di Disney Wonderful Worlds (Ludia), It Takes Two (Hazelight Studios), Kena Bridge of Spirits (Ember Lab) e Madrid Noir (Aziz Kocanaogullari). PlayStation aveva già trionfato l'anno scorso con Spider-Man Miles Morales, oltre che nel 2016 con Uncharted 4: Fine di un Ladro, dunque la divisione gaming di Sony può vantare ben tre Annie Awards nella propria bacheca.

Per il colosso giapponese sono arrivate grandissime soddisfazioni anche dall'animazione cinematografica. I Mitchel contro le Macchine, film disponibile su Netflix, ha fruttato a Sony Pictures Animation ben 8 Annie Awards su 8 nomination, ossia Miglior Film, Migliori Effetti Speciali, Miglior Design dei Personaggi, Miglior Regia, Miglior Scenografia, Miglior Doppiaggio, Miglior Scrittura e Miglior Montaggio. In ambito televisivo ha invece trionfato Arcane con ben 9 Annie Awards.