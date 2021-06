Ratchet & Clank Rift Apart: dove trovare tutti gli Spiabot

Il nuovo capitolo della serie di Ratchet & Clank Rift Apart è finalmente disponibile su PlayStation 5. Uno dei principali punti di forza di Rift Apart riguarda la presenza di una grande quantità di armi - tutte molto stravaganti e diverse tra di loro - con le quali sbaragliare ogni nemico che si metterà sulla vostra squadra.

RYNO 8 è l'arma più potente di Ratchet & Clank Rift Apart, uno strumento che a differenza di tutti gli altri non è liberamente acquistabile dal negozio utilizzando i bolt guadagnati nel corso dell’avventura e delle fasi di esplorazione, ma dev’essere sbloccato previa raccolta di tutti i 10 Spiabot sparsi sui numerosi pianeti sui quali è ambientato il gioco. Gli Spiabot non sono altro che degli oggetti collezionabili che una volta trovati vi racconteranno alcuni retroscena su luoghi e personaggi del gioco, e contribuiscono così a costruire il background narrativo dell’universo di Ratchet & Clank, oltre come detto ad essere necessari per sbloccare e ottenere il RYNO 8; infine, recuperare il primo Spiabot vi garantirà la possibilità di sbloccare il trofeo di gioco chiamato Piani Bellicosi. Vediamo quindi dove e come è possibile trovare tutti i 10 Spiabot presenti in Ratchet & Clank Rift Apart.

Corson V

Sargasso

Il primo Spiabot si trova nell’area industriale della città di Nefarious, sul pianeta Corson V: per trovarlo dirigetevi all’interno della grossa fabbrica accessibile partendo dalla zona del mercato - la stessa in cui troverete anche una rivendita di Lady Zurkon - percorretela fino alla fine e troverete lo Spiabot in questione all’interno di un enorme tubo metallico aperto.

Lo Spiabot del pianeta Sargasso non si trova nascosto all’interno della mappa di gioco, ma saldamente nelle mani di un personaggio di nome Mort, il quale vi proporrà uno scambio: vi cederà lo Spiabot in cambio di 60 Zurpietre. Per raccogliere questi oggetti potrete servirvi di Trudi, una creatura volante sputafuoco che vi permetterà di raggiungere con facilità anche le Zurpietre più nascoste. Dopo averle trovate tutte, riportate le 60 Zurpietre a Mort e riceverete in cambio il secondo Spiabot.

Scarstu - La Famiglia Zurkon

Questo Spiabot può essere ottenuto affrontando le sfide dell’arena presente su Scarstu, e in particolare come premio per il completamento della sfida chiamata Vroom Around a livello oro, un compito che non dovrebbe rivelarsi troppo complesso a patto di mantenere alto il livello di attenzione per tutta la durata della sfida.

Scarstu - Zurkie

L’altro Spiabot di Scarstu non potrà essere recuperato la prima volta che arriverete qui: dovrete infatti prima equipaggiare il rampino che troverete sul pianeta Torren IV, dopodiché fare ritorno a Scarstu, dirigetevi a destra dell’entrata per Zurkie e utilizzate il vostro nuovo rampino per lanciarvi sulla piattaforma che si intravede in lontananza. Una volta arrivati su di essa avrete gioco facile nel recuperare il quarto Spiabot della lista.

Savali

Blizar Prime

Nella zona più a nord della mappa del pianeta potrete notare la presenza di alcune lanterne di colore blu che segnalano l’ingresso di una grotta: entrate al suo interno e proseguite fino a trovare una strana nave pirata, insieme alla quale troverete anche il quinto Spiabot. Ricordatevi tuttavia di mantenere alto il livello di guardia, poiché dopo aver raccolto il robottino subirete un’imboscata da parte di alcuni nemici.

In modo simile a quanto accaduto per lo Spiabot di Sargasso, anche quello di Blizar Prime non può essere ottenuto tramite la sola esplorazione, ma vi verrà consegnato come ricompensa per il completamento di una missione secondaria, la quale vi vedrà impegnati ad aiutare un personaggio chiamato Chef Tulio nella realizzazione di un piatto. Una volta portata a termine con successo la missione otterrete il sesto Spiabot della lista.

Torren IV

Dopo essere entrati all’interno della cittadina del pianeta e aver raggiunto la zona dove si trova la rivendita di armi di Lady Zurkon, imboccate la strada sulla destra e dirigetevi verso il centro della città - in alcuni tratti dovrete fare uso dei vostri Magnescarponi, un gadget che sarà già parte della vostra dotazione. Una volta che vi sarete addentrati nella zona sotterranea della città troverete il settimo Spiabot nei pressi di alcuni depositi di Raritanium.

Cordelion

Per trovare questo Spiabot dovrete prima di tutto teletrasportarvi alla zona della Fucina: una volta arrivati, salite sulla piattaforma in alto utilizzando il cuscinetto a molla, dopodiché salite sulla piattaforma ancora più in alto sfruttando il varco dimensionale giallo. Sull’ultima di queste piattaforme troverete lo Spiabot del pianeta Cordelion.

Ardolis

Subito dopo essere atterrati sul pianeta, rivolgete lo sguardo in direzione nord-est e noterete la presenza di un’isola: per raggiungerla dovrete arrampicarvi in cima all’albero maestro della nave sfruttando la presenza di un varco dimensionale giallo, dopodiché saltate e utilizzate la rotaia per raggiungere l’isola. Una volta arrivati sull’isola raggiungetene l’estremo nord, e in quella zona troverete lo Spiabot.

Viceron

L’ultimo Spiabot si trova su Viceron. Durante la vostra fuga dal complesso vi ritroverete a dover percorrere un condotto di aerazione: prima di proseguire per la strada corretta, dirigetevi verso sinistra e distruggete la ventola che blocca il passaggio, dopodiché prendete la prima deviazione verso destra per due volte e dirigetevi fino in fondo al condotto. Alla fine di quest’ultimo troverete il tanto agognato decimo Spiabot.