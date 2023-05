Ratchet & Clank Rift Apart non è più esclusiva PlayStation 5, esce su PC a luglio

Le anticipazioni sull'arrivo di Ratchet & Clank Rift Apart su PC trovano conferma da parte di Sony Interactive Entertainment: la frizzante avventura sci-fi di Insomniac Games sta per approdare su PC!

Sviluppata in collaborazione con Nixxes Software, la versione PC di Rift Apart vanterà tutta una serie di migliorie e aggiunte rispetto all'edizione commercializzata su PS5 nel giugno del 2021. Oltre a tutti i contenuti della versione originaria, la nuova trasposizione dell'avventura sci-fi di Ratchet & Clank porterà in dote il supporto alle risoluzioni ultra-wide 21:9, 32:9 e 48:9 con configurazioni a due e tre monitor.

Il porting PC di Rift Apart avrà inoltre il frame rate sbloccato, il supporto al Ray Tracing nella gestione dei riflessi e delle ombre dinamiche, l'accesso alle ultime tecnologie di upscaling NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2 e Intel XeSS in aggiunta al Temporal Injection di Insomniac Games, oltre alla compatibilità con le tecnologie NVIDIA Reflex e DLAA per migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine.

Non mancherà poi il supporto al controller DualSense e, ovviamente, al binomio mouse-tastiera, con tantissime opzioni di accessibilità e funzioni per personalizzare ogni elemento della grafica e dell'esperienza di gioco.

Il lancio della versione PC di Ratchet & Clank Rift Apart è previsto per il 26 luglio. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di presentazione del porting PC dell'avventura sci-fi di Insomniac: qualora ve la foste persa, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart su PS5.