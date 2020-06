Ratchet & Clank Rift Apart, ufficiale: anche il nuovo personaggio sarà giocabile

Durante l'evento dedicato alla line up e, a sorpresa, al reveal di PlayStation 5, Insomiac Games ha presentato al pubblico il nuovo Ratchet & Clank: Rift Apart.

Il gioco, in arrivo in esclusiva su next gen Sony, vedrà il ritorno dell'amatissimo duo di personaggi, pronti a cimentarsi con un universo instabile, preda di un misterioso collasso dimensionale. Questa cornice narrativa sembra aver aperto un'interessante breccia nella tradizione del franchise, offrendo l'opportunità per inserire un nuovo personaggio. Si tratta della Lombax apparsa nel reveal trailer di Ratchet & Clank Rift Apart e dal nome per ora sconosciuto.

Confermando i sospetti di molti, Insomniac Games ha deciso di dedicare a quest'ultima un cinguettio, col quale rende noto che si tratterà di un personaggio giocabile. La new entry non andrà però a sostituire in toto l'amato Ratchet: il cinguettio cita infatti anche quest'ultimo tra i protagonisti interpretabili dal giocatore presenti nell'avventura per PS5. A confermare quest'ultimo aspetto, del resto, ci aveva già pensato il gameplay mostrato in occasione dell'appuntamento streaming.



La recente analisi di Digital Foundry suggerisce che il livello di qualità visiva di Ratchet & Clank Rift Apart potrebbe superare quello del film del 2016, mettendo in campo una risoluzione 4K e supporto al Ray Tracing. In attesa di scoprire la data di uscita del gioco Insomniac Games, sulle pagine di Everyeye trovare una ricca anteprima di Ratchet & Clank Rift Apart.