Ratchet & Clank Rift Apart esce su PC? Il nuovo video alimenta il rumor, ma è improbabile

Mentre in rete prosegue il dibattito sui 15 giochi PlayStation elencati su Steam e non ancora svelati, ad alimentare il rumor sul possibile arrivo di nuovi titoli PS4 e PS5 su PC ci pensa l'ultimo video di Ratchet & Clank Rift Apart apparso sul canale YouTube ufficiale di PlayStation.

Nel passaggio conclusivo del nuovo trailer di Ratchet & Clank Rift Apart su Armi ed Esplorazione, infatti, l'attesissimo platform adventure viene descritto come una "esclusiva console". Come avvenuto già in passato con filmati promozionali legati, ad esempio, a Demon's Souls, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, l'indicazione generica sull'esclusiva console di Rift Apart (e quindi non di un'esclusiva completa che comprenda anche il PC) potrebbe essere semplicemente un errore commesso da chi ha montato il video in questione.

A dare ulteriore credito a questa teoria ci pensano gli stessi curatori dei profili social di Sony Interactive Entertainment: diversamente dal canale PlayStation "maggiore", infatti, nel nuovo filmato di Rift Apart che l'azienda giapponese ha caricato sugli altri canali YouTube "regionali" di PlayStation si precisa che il prossimo capitolo di Ratchet & Clank è da considerarsi a tutti gli effetti come una "esclusiva PlayStation".



In attesa di scoprire come si evolverà la faccenda, vi ricordiamo che Ratchet & Clank Rift Apart è previsto in uscita in esclusiva su PlayStation 5 per l'11 giugno.