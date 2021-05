Ratchet & Clank Rift Apart uscirà solo su PlayStation 5?

Ratchet & Clank Rift Apart è una delle esclusive PlayStation più attese dell'anno insieme a Horizon Forbidden West. Il gioco di Guerrilla Games uscirà su PS4 e PS5... ma su quali console uscirà invece il nuovo Ratchet & Clank?

Insomniac Games e PlayStation Studios sono state molto chiare a riguardo, Ratchet & Clank Rift Apart uscirà solo su PS5, il gioco non arriverà su PS4 e PS4 PRO e anche il lancio su PC è stato smentito dagli sviluppatori, nonostante il rumor avesse preso piede tra forum e social network.



Ratchet & Clank Rift Apart è nato e progettato per sfruttare le caratteristiche uniche di PlayStation 5 come l'SSD e il DualSense e sarebbero dunque necessari troppi compromessi per portare il gioco su altre piattaforme, il nuovo Ratchet & Clank arriverà dunque solo sulla console Sony di attuale generazione.



Ratchet & Clank Rift Apart è già sold-out in vari mercati, in particolar modo modo Amazon UK nel Regno Unito ha terminato rapidamente le scorte a propria disposizione in fase di preordine. Il gioco sarà disponibile dal prossimo 11 giugno in formato fisico e digitale, effettuando il preordine di Ratchet & Clank Rift Apart riceverete in regalo due contenuti bonus: l'arma Pixelatore e la Corazza Carbonox.