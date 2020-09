Ratchet & Clank Rift Apart utilizzato per pubblicizzare i TV Sony 4K da Best Buy

Nel momento esatto in cui è stato annunciato Ratchet & Clank: Rift Apart è balzato in cima alle liste di preferenza di tutti i giocatori intenzionati ad acquistare PlayStation 5. Merito non solo della simpatia dei personaggi, ma anche delle prodezze tecniche di cui è capace la nuova opera di Insomniac Games.

Ad aver stupito maggiormente i giocatori, oltre al caricamento istantaneo dei nuovi mondi reso possibile dall'SSD next-gen di PS5, è il solido comparto tecnico, fatto di effetti speciali e colori sgargianti che attirano l'attenzione anche dei non avvezzi al genere. Sony è ben conscia dell'effetto che il gioco può fare sulle pupille delle persone, e ha ben pensato utilizzare il trailer dell'annuncio di Ratchet & Clank: Rift Apart per mettere in mostra i muscoli dei propri televisori 4K in catene come Best Buy. A segnalarlo è stato un utente, che ha condiviso su Twitter un video registrato in uno dei negozi della catena (visibile in basso). Il filmato è giunto all'attenzione di Insomniac Games, che ha subito colto la palla al balzo ri-condividendolo e ricordando a tutti che il gioco arriverà "presto nella galassia vicino a noi".

Ratchet & Clank: Rift Apart, purtroppo, non accompagnerà il lancio di PS5 fissato per il prossimo 12 novembre negli Stati Uniti d'America e il 19 novembre in Europa (a quello ci penseranno Demon's Souls e Marvel's Spider-Man Miles Morales), ma non dovrebbe farsi attendere troppo. Insomniac ha promesso che arriverà nella finestra di lancio, quindi in un periodo che dovrebbe essere compreso tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021.