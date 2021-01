Ratchet & Clank Rift Apart: i vantaggi del DualSense svelati da Insomniac Games

In una lunga intervista concessa ai colleghi di GamesRadar il game director di Ratchet & Clank Rift Apart, Mike Daly, ha parlato dei vantaggi del nuovo controller di PlayStation 5, il tanto discusso DualSense.

Mike Daly ha infatto rivelato alcuni dei dettagli che permetteranno al DualSense di rendere l'esperienza con Ratchet & Clank Rift Apart ancora più immersiva: "Le armi sono sempre in prima linea nell'esperienza di Ratchet e il DualSense ci offre nuovi potenti strumenti per spingere ancora più in la la personalità di ogni arma. Abbiamo combinato il feedback aptico con lo speaker del controller per rendere l'aspetto fisico del fuoco di un'arma ancora più strutturato e credibile".

Il game director ha poi continuato: "I trigger adattivi non solo ci danno un altro canale per esprimere armi uniche ma, in alcuni casi, consentono funzionalità extra. Premere parzialmente il grilletto o sfumando ci consente di aggiungere delle funzioni che prima non erano possibili poiché il grilletto non poteva dare feedback. La pistola a raffica può, ad esempio, essere precisa fino ad una certa soglia per poi sparare alla massima potenza senza precisione".

Insomma stando a tali dichiarazioni in Ratchet & Clank Rift Apart il DualSense aggiungerà dei veri e propri elementi di gameplay. Nella prima parte dell'intervista gli sviluppatori hanno parlato dei vantaggi del nuovo hardware di PlayStation 5.