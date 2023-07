Ratchet & Clank Rift Apart verificato per Steam Deck: lo conferma Insomniac

Dopo la polemica sull'SSD di Ratchet & Clank Rift Apart che ha fatto infuriare i giocatori PS4, il team di Insomniac si prepara all'uscita del gioco su PC e conferma in un tweet che l'avventura è verificata anche per Steam Deck.

Questo messaggio arriva come riprova della possibilità di giocare a Ratchet & Clank Rift Apart senza particolari difficoltà e anche sfruttante schede microSD, ma inevitabilmente rinfocola gli animi degli utenti arrabbiati che ancora una volta trovano incoerenti le precedenti dichiarazioni rilasciate in merito all'essenzialità di una SSD per la versione Playstation 5.

In verità la questione SSD è meno banale di quel che può sembrare a una prima occhiata e, quando ci si domanda perché Ratchet & Clank Rift Apart non esce anche su PS4, le risposte sono molteplici e non si limitano a quest'unico vincolo tecnico.

Quanto a Steam Deck, vi ricordiamo che esistono tre varianti della console, perciò sarà importante tenere conto della propria versione per giocare al meglio a Ratchet & Clank Rift Apart.

In particolare, la sua versione più economica necessiterà di una scheda microSD, dato che lo spazio richiesto per l'installazione del gioco ammonta a 75 GB e supera la capacità di memoria eMMC del dispositivo, di 64 GB. Il problema non si pone, invece, per i modelli superiori.