Ratchet & Clank Rift Apart: versione PC e PS5 confrontate in video

Dopo l'analisi di Ratchet & Clank Rift Apart da parte di Digital Foundry, il video-realizzato su Youtube da ElAnalistaDeBits mette a confronto la versione PS5 e PC e si concentra sulle numerose funzionalità di quest'ultima.

Il primo aspetto su cui il video si focalizza è la risoluzione. La versione per PC di Ratchet & Clank Rift Apart presenta, infatti, diverse opzioni di ridimensionamento della risoluzione. Le più consigliate risultano essere le DLSS, se si dispone di una scheda grafica Nvidia 20XX o superiore, o FSR negli altri casi.

Come sappiamo, inoltre, la versione PC incorpora il Ray-Tracing nelle ombre (ma al momento il ray tracing su GPU AMD in Ratchet & Clank Rift Apart non è implementato), l'occlusione ambientale e i riflessi, mentre la versione PS5 supporta solo i riflessi dal Ray-Tracing.

Le ombre in questione si applicano soprattutto alla vegetazione, ma generano anche numerosi cambiamenti nell'illuminazione di alcune aree specifiche. Tuttavia, dall'analisi del video emerge che PS5 mostra ancora dei riflessi migliori in modalità Fidelity. Peraltro, i riflessi SSR proiettati sull'acqua non vengono visualizzati correttamente su PC.

L'acqua sulla versione PC ha anche semplificato le interazioni quando ci camminiamo sopra o nuotiamo, ma il porting si dimostra lievemente migliore di Playstation 5 nella distanza di visualizzazione e nelle ombre, se impostato su Ultra.

Nel suo complesso, ElAnalistaDeBits definisce Ratchet & Clank Rift Apart "un buon lavoro di ottimizzazione, anche se il Ray-Tracing completo ha un costo molto elevato", aggiungendo che "dopo la risoluzione di alcuni bug grafici ancora da correggere, sarà una versione ottimizzata migliore rispetto a The Last of Us, ultima release di Playstation su PC".