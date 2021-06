Ratchet & Clank Rift Apart: i vincitori del Graphic Contest di GameStopZing

In occasione del lancio di Ratchet & Clank Rift Apart su PS5, la redazione di GameSoul in collaborazione con GameStopZing ha lanciato un Graphic Contest chiedendo alla comunità di realizzare un disegno originale ritraente Ratchet, Clank e la nuova arrivata Rivet in un universo Sony differente, inserendo al suo interno almeno tre oggetti forniti in una lista.

Come prevedibile la partecipazione si è rivelata calorosa, mentre i disegni si sono subito dimostrati di altissima qualità. C'era letteralmente l'imbarazzo della scelta, ma alla fine il primo premio è stato assegnato alla creazione di Massimiliano Sepich, che ha scelto di riprodurre un crossover tra Ratchet, Clank e Rivet e il gioco di guida per PlayStation 2 Jak X: Combat Racing. Come premio ha ricevuto una PlayStation 4 PRO 2TB 500 Million Limited Edition e una Gift Card PlayStation Store dal valore di 50 euro.

Al secondo e al terzo posto ci sono rispettivamente Lorenzo Zap Papazzoni (che ha vinto un Kit Periferiche PS5 e il gioco Ratchet & Clank: Rift Apart) e Gabriele Bonelli (ha vinto Ratchet & Clank: Rift Apart e un Dualsense Midnight Black o Cosmic Red), entrambi con dei crossover con l'universo di God of War. Potete ammirare i tre disegni vincitori in calce a questa notizia, mentre su GameSoul.it trovate anche i premi speciali.