Ratchet & Clank Rift Apart vs Dreams: il duo PS5 debutta nella creazione di un fan

Nel corso dei mesi, l'universo di Dreams ci ha abituati a scoprire progressivamente sempre più artisti, designer e programmatori in erba, in grado di dar vita a notevoli creazioni.

Alla rassegna di questi ultimi si aggiunge ora anche un appassionato videogiocatore attivo su Twitter come "BadRobo82". Di recente, quest'ultimo ha infatti catturato l'attenzione della community con la sua creazione ispirata all'ultima produzione di Insomniac Games. E mentre Ratchet & Clank: Rift Apart si aggiorna su PS5, il duo videoludico trova spazio anche all'interno di Dreams, grazie alla notevole opera condivisa dall'utente.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, l'omaggio a Ratchet & Clank: Rift Apart confezionato con Dreams da BadRobo82 è decisamente suggestivo. La breve Demo, realizzata dal giocatore in circa una settimana di lavoro, offre un ennesimo scorcio sulle potenzialità creative insite nel titolo sviluppato dal team di Media Molecule. Tra paesaggi alieni, pianeti lontani e navicelle in movimento, il panorama di Dreams non rivaleggia ovviamente con quanto realizzato da Insomniac su Rift Apart, ma rappresenta comunque un ottimo omaggio a Ratchet & Clank: cosa ve ne pare?

A distanza di mesi dal Day One, continua il supporto post lancio di Media Molecule al gioco, con il finire di giugno che ha peraltro accolto proprio una nuova e importante patch per Dreams.