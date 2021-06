Ratchet, Clank e Rivet piombano in Sackboy A BIg Adventure: ecco i costumi gratis

Quella dell'11 giugno è una giornata importantissima, dal momento che vedrà il debutto di una delle esclusive per PlayStation 5 più attese in assoluto, l'acclamato Ratchet & Clank: Rift Apart. Anche i ragazzi di Sumo Digital hanno deciso di unirsi ai festeggiamenti. Come? Creando dei contenuti a tema per Sackboy: Una Grande Avventura!

A partire da venerdì 11 giugno, i giocatori di Sackboy: Una Grande Avventura potranno scaricare gratuitamente dal PlayStation Store un pacchetto contenente i costumi di pezza e le emote ispirate ai tre protagonisti dell'ultima avventura di Insomniac Games, ossia Ratchet, Clank e la nuova arrivata Rivet. I canali social di PlayStation ci hanno già offerto un'anteprima dei contenuti, che potete ammirare anche voi dirigendovi in calce a questa notizia.

Sackboy: Una Grande Avventura non è certamente nuovo ad operazioni di questo tipo, dal momento che qualche settimana fa aveva già salutato l'uscita di Returnal con un costume gratis di Selene. Per quanto riguarda la prossima esclusiva PlayStation 5, vi ricordiamo che tra le nostre pagine potete già trovare la recensione di Ratchet & Clank: A Rift Apart e che domani 10 giugno ospiteremo una mini-maratona dedicata al gioco sul Canale Twitch di Everyeye a partire dalle 14:00.