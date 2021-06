Ratchet & Clank, la storia finora: il riassunto in attesa di Rift Apart per PS5

In attesa dell'uscita di Ratchet & Clank Rift Apart su PS5, prevista tra pochissimi giorni, abbiamo ben pensato di fare un viaggio a ritroso nel tempo per fare un ripasso della lunga storia del dinamico duo di Insomniac Games, cominciata quasi vent'anni fa su PlayStation 2.

Per parlare di Ratchet - simpatico, coraggioso e maestro dell'Onnichiave - e prepararsi all'arrivo di Rift Apart è necessario rievocare la cosiddetta Grande Guerra, combattuta dai Lombax e il malvagio impero dei Cragmiti. Il conflitto ha raggiunto un punto di svolta quando Alister Azimuth, conosciuto in A Crack in Time, e i suoi compagni hanno sviluppato la potentissima arma che risponde al nome di Dimensionatore: grazie ad essa i pelosi Lombax riuscirono a relegare i Cragmiti in un'altra dimensione, ma adesso quell'arma è tornata e ha sconquassato il tessuto spazio temporale nel nuovo episodio per PlayStation 5.

E con questo, siamo appena all'inizio della lunghissima storia della saga di Ratchet & Clank: c'è ancora molto da dire in merito ai due protagonisti, e su come la loro storia di amicizia, iniziata con tanta diffidenza, è andata ad incastrarsi in quel conflitto di proporzioni galattiche. Per questo motivo vi invitiamo a partecipare al nostro viaggio nel tempo guardando il video in apertura di notizia e leggendo lo speciale sulla storia di Ratchet & Clank curato dal nostro Giuseppe Carrabba.