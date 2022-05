Ratchet & Clank In the Multiverse of Madness: il divertente video a tema Doctor Strange

In questi giorni non si parla d'altro che del debutto nelle sale cinematografiche di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l'ultima pellicola Marvel diretta da Sam Raimi. La massiccia presenza di portali dimensionali nella pellicola ricorda inevitabilmente Ratchet & Clank Rift Apart, la popolare esclusiva PlayStation 5.

Questo punto di contatto tra le due produzioni ci ha spinto a realizzare un divertente video crossover nel quale abbiamo aggiunto ad una serie di sequenze filmate del gioco Insomniac Games il doppiaggio di uno dei trailer del film con protagonisti Scarlet Witch e Doctor Strange. Il risultato non potrà che strapparvi una risata, visto che le frasi pronunciate dal buon dottore si adattano perfettamente alle immagini a schermo.

Se siete curiosi di vedere in movimento il Ratchet & Clank nel Multiverso della Follia, potete dare un'occhiata al filmato che trovate in apertura della notizia oppure visitare il canale YouTube di Everyeye, sul quale è possibile osservare questo e tanti altri video legati alle produzioni videoludiche più popolari del momento (e non solo).

Prima di lasciarvi al divertente trailer, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa Ratchet & Clank Rift Apart ha accolto il VRR grazie ad un aggiornamento gratuito.