Ratchet & Clank: dove trovare tutte le Olo-schede per costruire il RYNO

All'interno dell'esilarante e avventuroso Ratchet & Clank disponibile gratis su PS4, è possibile trovare molti collezionabili. I più importanti sono forse le Olo-schede RYNO, che, oltre a svelare informazioni su personaggi, armi e ambientazione, consentono di ottenere l'arma più forte del gioco.

Quante sono le Olo-schede e dove si trovano

Le Oloschede sono in tutto 9, divise in set da 3, e adesso vi diremo con precisione dove trovarle tutte. Sette di loro sono abbastanza visibili, trovandosi all'aperto in attesa di essere raccolte (anche se 4 richiedono l'utilizzo del Trapassatore), mentre altre due sono state scelte come ricompensa per il vincitore del Gran Premio di Hoverboard su Rilgar e Kalebo III. Qui di seguito sono elencate tutte le 9 Oloschede, con il nome e il pianeta su cui si trovano.

R.Y.N.O. Rilgar

Subito dopo che avrete recuperato il Trapassatore dal mercante di RYNO di Rilgar, alla fine del percorso delle Fogne di Blackwater noterete un campo di forza arancione che dovete superare per uscire dall'area. Proprio dietro questo campo di forza si trova l'Oloscheda, quindi non potete mancarla: vi basterà usare il Trapassatore per...passare.

RYNO II Rilgar

Sempre sul pianeta Rilgar avrete la possibilità di partecipare al Gran Premio Hoverboard. Arrivando al primo posto vincerete una Coppa d'Oro e, con essa, anche la seconda Oloscheda. Se avete difficoltà a piazzarvi primi potreste valutare l'idea di abbassare la difficoltà del gioco: questo non comprometterà la conquista dell'Oloscheda.

Zodiac - Kerwan

Questa Oloscheda si trova all'inizio del percorso di Downtown, la prima parte del livello che percorrerete a piedi dopo aver abbattuto la Nave da battaglia e salvato i Ranger. Guardate a destra rispetto al primo Venditore, vedrete un campo di forza arancione e un terminale per Trapassatore: forzatelo per ottenere l'Oloscheda.

RY3NO - Nebula G34

L'Oloscheda classificata come RY3NO si è posizionata all'inizio del percorso principale di Operazione: Stella Cadente, sulla strada verso la Bestiadentuta Blargiana, boss del livello. Dopo aver attraversato i corridoi di tubi iniziali dovrete girare a sinistra, attraversare una porta e una grande sala con un razzo nel mezzo. Invece di proseguire, usate il Trapassatore sul terminale vicino alla porta per accedere a una sala più piccola, contenente un gran numero di casse e l'Oloscheda.

Harbinger - Gaspar

Questa scheda è un po' difficile da trovare. Si trova nella Piana dei Telepolpici, nell'area a nord-est. Usate l'Eli-zaino per sorvolare il percorso di isole verso destra, finché non arrivate a quella più alta che sfoggia anche una struttura metallica. Girando attorno alla struttura (sempre volando) troverete una piattaforma nascosta che ospita l'Oloscheda.

RYNO IV - Batalia

All'inizio del livello, recatevi dal Venditore. Appena più avanti, dove Cora combatte contro due Guerrabot, vedrete due edifici. Quello di sinistra ha un terminale per Trapassatore situato tra due piattaforme di salto. Forzatelo per accedere a un caveau che nasconde molte casse e la vostra Oloscheda.

RYNO V - Quartu

Nella stanza della catena di montaggio con il Jetpack, individuate il Venditore al piano terra e seguite il percorso principale fino a trovare una torretta, a destra della quale c'è una grande porta circolare verde come quella su Gaspar. Usate la torretta per distruggerla e troverete l'Oloscheda all'interno.

RYNO VI - Kalebo III

Come su Rilgar, anche qui dovrete vincere la corsa su Hoverboard per ottenere la penultima Oloscheda. Vale sempre il consiglio di ridurre la difficoltà, giusto per evitare di dover riprovare la sfida tante volte.

RYNO - Spianetizzatore (seconda visita)

L'ultima Oloscheda si trova nell'ultima stanza prima della sequenza di combattimento con il boss, una sorta di area di attracco con delle gru gialle. In fondo alla stanza c'è una piattaforma rialzata con due bombardieri Blarg. Questa piattaforma si trova a destra di una porta che a un certo punto si apre, rivelando due Guerrabot, un Venditore e un teletrasporto per rientrare alla vostra navetta. Dirigetevi verso la piattaforma e salite su di essa usando due casse opportunamente posizionate: potrete così raccogliere l'Oloscheda che si trova in cima, l'ultima della collezione!

Come ottenere il RYNO

Una volta che avrete preso tutte e 9 le Oloschede, recatevi su Rilgar e parlate con il mercante di RYNO al Mercato di Blackwater, che vi cederà gratuitamente il RYNO (acronimo di "Rip Ya a New One").

Quest'arma possiede due modalità di fuoco contemporanee (non per nulla è la più forte del gioco): la prima è un flusso conico di proiettili a fuoco rapido che infligge danni elevatissimi, mentre la seconda consiste nel lancio continuo di razzi che demoliscono più o meno tutto ciò su cui esplodono. Unico svantaggio dell'arma è che i razzi non mirano bersagli specifici e non sono in grado di colpire i nemici che si trovano più lontani. Tuttavia è assolutamente devastante contro i boss e le navette!

State anche voi approfittando del download gratuito su PS4 per rigiocare Ratchet & Clank? Allora forse vi sarà utile rinfrescare la memoria su come potenziare armi e gadget in Ratchet & Clank.