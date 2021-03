Ratchet & Clank, sorpresa! La patch PS5 per i 60fps è già disponibile!

Non si può certo dire che i ragazzi di Insomniac Games non siano rapidi: ieri hanno annunciato una patch per Ratchet & Clank su PS5 in grado di sbloccare i 60fps sulla console next-gen, dando appuntamento a tutti i giocatori per il mese di aprile.

Ebbene... sorpresa! I ragazzi di Burbank hanno fatto più in fretta del previsto, e hanno pubblicato la patch su PlayStation 5 quest'oggi! L'aggiornamento è già disponibile sulla console di nuova generazione di casa Sony e pesa appena 90 MB: come promesso, permette all'action platform di girare a 60fps, un framerate raddoppiato rispetto a quello raggiungibile su PlayStation 4. Non potevamo immaginare un regalo migliore in attesa dell'uscita di Ratchet & Clank Rift Apart su PS5, nuovo capitolo regolare della saga del dinamico duo.

Ne approfittiamo per ricordarvi che avete ancora poche ore per riscattare Ratchet & Clank gratis dal PlayStation Store grazie a Play@Home. L'iniziativa scade alle 5 del mattino del primo aprile: una volta riscattato, il gioco rimarrà per sempre vostro e potrà essere giocato sia su PS4, sia su PlayStation 5, dove potrete godervi il nuovo framerate. Quest'oggi Insomniac Games ha anche pubblicato una patch per Marvel's Spider-Man Miles Morales su PS4 e PS5.