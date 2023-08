I rating di NBA 2K24: come funzionano le valutazioni? Lo svela Ronnie 2K

Ronnie 2K (Ronnie Singh) ricopre il ruolo di digital marketing director di 2K Games: Ronnie è stato coinvolto nel franchise sin dagli arbori con diversi ruoli: da community manager ed esperto social media fino ad ambassador che funge da collegamento tra la community 2K, i giocatori NBA e il team Visual Concepts.

Amico di diverse superstar (Kevin Durant per esempio), Ronnie 2K spesso si è trovato ad affrontare le loro lamentele per i rating nel gioco: lo scorso anno il suo account Twitter è letteralmente esploso dopo che Klay Thompson l'aveva definito un “clown” in un post. Il gemello di Steph Curry negli Splash Brothers non aveva gradito particolarmente la sua valutazione... Abbiamo avuto l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere con lui in occasione di un evento esclusivo dedicato a NBA 2K24. Naturalmente si è parlato di rating!

Everyeye.it: L'NBA degli anni 2000 è completamente diversa da quella attuale. Come è cambiato il processo di valutazione dei giocatori nel corso degli anni?

Ronnie 2K: Ovviamente il gioco è cambiato molto. Gli analytics e l'evoluzione di giocatori come Steph Curry e Damian Lillard - che tirano da 3 punti con percentuali così alte - hanno influenzato il modo in cui sviluppiamo i nostri rating. L'autenticità è alla base della nostra filosofia: ovunque il gioco vada, noi ci adattiamo e lo seguiamo. Siamo passati da epoche con centri dominanti a quella attuale con giocatori che tirano principalmente da fuori. Le nostre valutazioni cercano sempre di rispecchiare queste differenze. Per esempio, una volta introdotte le leggende nel gioco (come Michael Jordan) abbiamo dovuto ripensare il processo di valutazione da un punto di vista storico.

Everyeye.it: Quanto è difficile scegliere un rating per i giocatori europei? E per quelli storici?

Ronnie 2K: Il nostro team fa un ottimo lavoro nel guardare e analizzare i filmati dei giocatori europei: grazie ai social media e alla miglior fruibilità dei contenuti l'operazione è diventata un po' più accessibile. Inoltre, il livello di gioco degli europei è migliorato molto negli ultimi anni. I rating dei giocatori storici sono decisamente più impegnativi. Il tiro da 3 punti, per esempio, aveva un impatto diverso qualche decennio fa: è una sfida davvero tosta e cerchiamo sempre di considerare l'impatto dei giocatori nella loro epoca e di vedere come si sarebbero posizionati nella classifica dei migliori di tutti i tempi.

Everyeye.it: C'è un giocatore in particolare che avete valutato poco in NBA 2K e che avrebbe meritato qualcosa di più?

Ronnie 2K: Non credo che ci siano necessariamente dei rimpianti: noi ci affidiamo alle informazioni e ai dati che disponiamo in quel momento. Se guardiamo al passato, quando Giannis è arrivato nella lega aveva un rating di 59 mentre Jokic un 67: entrambi i ragazzi hanno vinto l'MVP e sono diventati campioni NBA.



Noi ci siamo affidati ai dati e alle informazioni che avevamo in “quel” momento: entrambi, poi, hanno sviluppato non solo il loro fisico ma anche migliorato il loro gioco rispetto a quando sono entrati nella NBA. Ci basiamo sulle informazioni che abbiamo a disposizione per prendere la migliore scelta possibile.