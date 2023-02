Ravenbound, arriva la demo su Steam: il nuovo video svela i mostri del GDR open world

Avalanche Studios e Systemic Reaction partecipano allo Steam Next Fest di febbraio 2023 lanciando una demo di Ravenbound accompagnata da un video che mostra le tante creature del folklore nordico da combattere esplorando l'open world di questa interessante avventura ruolistica.

Il trailer ci proietta ancora una volta nell'open world vichingo di Ravenbound per farci familiarizzare con le numerose entità ancestrali che popolano il regno di Avalt, una dimensione sull'orlo del collasso che dovremo difendere interpretando un guerriero chiamato a proteggere il proprio villaggio.

Il ricco 'bestiario digitale' di Ravenbound pescherà a piene mani dalla mitologia e dal folklore scandinavo per popolare un mondo free roaming suddiviso in biomi pieni di misteri da scoprire e di manufatti da utilizzare per evolvere l'equipaggiamento del proprio alter-ego.

Chi vorrà avere la meglio sui mostri più pericolosi dovrà sfruttare a proprio vantaggio le Carte Abilità acquisite per moltiplicare la potenza d'attacco delle armi e infondere unicità a ciascun incantesimo appreso dal proprio guerriero.

Ravenbound è previsto al lancio nel 2023 su PC. La versione dimostrativa appena approdata sulla pagina Steam del nuovo GDR di Systemic Reaction sarà disponibile fino al 13 febbraio. A chi ci segue, ricordiamo che nel corso dello Steam Next Fest è stato svelato anche Bleak Sword DX, la riedizione per PC e Nintendo Switch dell'action adventure 'lo-fi' e a tinte dark già disponibile da qualche mese su Apple Arcade.