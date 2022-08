Ravenbound è realta: il folklore scandinavo nel nuovo open world degli Avalanche Studios

Saltato l'appuntamento con il (non)E3 2022, le immagini leak di Ravenbound diventano ufficiali a margine della fiera di Colonia, con l'annuncio ufficiale del nuovo titolo degli Avalanche Studios.

Al timone del progetto, troviamo Systemic Reaction, team che si è già messo alla prova con lo sviluppo di Generation Zero e Second Extinction (sulle nostre pagine trovate la prova di Second Extinction del nostro Giuseppe Arace). Per l'occasione, la software house prende spunto dal suggestivo folklore dell'Europa del Nord, per trasportare i giocatori in un'esperienza che mira a fondere la libertà tipica degli open world con dinamiche Action e di stampo roguelike.

Gli autori parte degli Avalanche Studios hanno svelato ufficialmente Ravenbound con il trailer che trovate direttamente in apertura a questa news. Tra scenari nordici e suggestioni dark fantasy, l'avventura consentirà ai giocatori di esplorare un vasto mondo nei panni di un essere umano in grado di tramutarsi in corvo.



A completare il pacchetto, ci pensa l'inclusione di una serie di dinamiche da deck-building, un combat system corpo a corpo dai ritmi concitati e un livello di sfida che mira a rendere onore al genere dei roguelike. Al momento, non è stata comunicata una precisa finestra di lancio per Ravenbound, atteso in esclusiva su PC.