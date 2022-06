Ravenbound: il roguelike di Avalanche Studios esiste? Spuntano le immagini leak

Pochi giorni fa il solito Tom Henderson parlava per la prima volta di Ravenbound, un nuovo roguelike apparentemente in via di sviluppo presso Avalanche Studios, già autori di giochi come Just Cause, Rage 2 e Mad Max.

A corroborare la tesi del noto insider ecco spuntare online due presunte immagini di Ravenbound, condivise su Twitter dall'account Rebs Gaming. A giudicare da questi scatti rubati, sembra che Henderson abbia correttamente anticipato i temi principali del titolo, che si dice essere ambientato in epoca medievale nel regno di Avalt, finito nel mirino di alcuni predoni che saremo chiamati a respingere.

Secondo le precedenti anticipazioni, la peculiarità di Ravenbound sarà la possibilità da parte del nostro protagonista di trasformarsi in un corvo, in modo da individuare i nemici nei dintorni, studiarne i movimenti e individuarne i punti deboli. Una meccanica che sembra ricordare da vicino quanto già visto negli ultimi episodi della serie di Assassin's Creed. La natura roguelike di Ravenbound porterà il giocatore e ricominciare di volta in volta la partita portando con sé alcune armi, abilità ed equipaggiamenti.

Secondo Henderson, Ravenbound sarebbe già in una fase di sviluppo piuttosto avanzata, dunque un suo reveal ufficiale potrebbe arrivare tra non molto tempo. Avalanche Studios continua parallelamente a lavorare su Contraband, in arrivo su PC e console Xbox.