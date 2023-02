Ravenbound: trailer con data d'uscita per il roguelite open world a tema vichingo

Nel corso del pomeriggio è arrivato l'annuncio relativo alla data d'uscita di Ravenbound. il roguelite vichingo ambientato all'interno di un vasto open world.

L'ultimo trailer del gioco conferma che il lancio è fissato al prossimo 30 marzo 2023 in esclusiva su Steam e, a quanto pare, non è previsto il debutto del titolo in Early Access. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Ravenbound è un titolo basato sul folklore scandinavo in cui il protagonista può liberamente andarsene in giro per l'open world e diventare sempre più forte, così da poter affrontare boss e creature di ogni tipo. Fra una partita e l'altra, i giocatori potranno anche acquistare delle carte che fungono da potenziamenti permanenti che rendono le successive run più semplici, proprio come in molti altri prodotti roguelite.

Prima di lasciarvi al trailer del gioco che mostra anche brevi sequenze di gameplay, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere un'anteprima di Ravenbound, di cui abbiamo provato una vecchia build in compagnia degli sviluppatori.

Sappiate inoltre che a sviluppare il gioco è lo stesso team di Second Extinction, Systemic Reaction, lo shooter a base di dinosauri sparito dai radar lo scorso novembre 2022, quando gli sviluppatori ne hanno annunciato il rinvio.