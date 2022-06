Ravenlok nel 2023: tra Alice nel Paese delle Meraviglie, steampunk e horror!

Durante lo show del colosso di Redmond, non sono mancati i reveal di nuove IP, con la presentazione del primo trailer di High On Life, ma anche la presentazione del nuovo Ravenlok.

Action Adventure sviluppato dagli autori di Echo Generation, il titolo si è mostrato per la prima volta al pubblico con il trailer che potete visionare in apertura a questa news. La giovane protagonista d Ravenlok raggiungerà un mondo magico attraverso un portale apertosi in uno specchio. Qui, si ritroverà ad affrontare una strana schiera di pericoli, tra scenari fatati ma dai toni dark. Tra mostri inquietanti, rimandi ad Alice nel Paese delle Meraviglie e svolte steampunk, il gioco è una nuova IP sviluppata dal team di Cococumber.

Al momento, non è stata confermata una specifica data di lancio per Ravenlok, che tuttavia raggiungerà il mercato videoludico nel corso del prossimo anno. Nel 2023, la fiaba dark raggiungerà i lidi di PC e Xbox Series X|S, con tanto di esordio al Day One anche nel catalogo Xbox Game Pass.



Per gli amanti delle atmosfere inquietante, dallo show Xbox è giunto anche l'annuncio di The Last Case of Benedict Fox.