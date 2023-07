Ravenlok, un risultato strabiliante: 500mila giocatori in poche settimane

Mentre Xbox Game pass si arricchisce di giochi con GTA 5 e Exoprimal tra le novità di luglio, il parco titoli del servizio di gaming on demand del colosso di Redmond continua a rappresentare un'ottima opportunità per alcune produzioni minori e/o indipendenti del panorama videoludico: questo è anche il caso di Ravenlok.

Nel mese di giugno dell'anno scorso abbiamo avuto modo di conoscere il titolo sviluppato dai ragazzi di Echo Generation: Ravenlok, l'avventura tra Alice nel Paese delle Meraviglie, steampunk e l'horror è arrivato sull'ecosistema Microsoft e su project xCloud . Dopo alcune settimane dal suo lancio ha superato i 500mila giocatori attivi. Si tratta di un traguardo importantissimo per il progetto sviluppato e pubblicato da Cococucumber.

L'action-adventure single player dalle tinte GDR è incentrato sulla storia di Ravenlok che, dopo essersi imbattuta in uno specchio mistico, "viene trasportata in un mondo stravagante afflitto dalle minacciose tenebre di una regina tirannica". Il titolo è stato pubblicato nel maggio 2023 e dopo circa sei settimane è arrivato a mezzo milione di utenti che hanno dato il via al proprio viaggio. La notizia non può che essere positiva, soprattutto a fronte della portata minore del lavoro in questione. Ciò nonostante, l'approdo su Xbox Game Pass ha permesso al frutto dell'estro creativo di Cococucumber di decollare e conseguire un risultato strabiliante.