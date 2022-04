Ravenous Devils: annunciato lo psyco-horror italiano ispirato a Sweeney Todd

Il publisher Troglobytes Games e gli sviluppatori italiani di Bad Vices Games annunciano Ravenous Devils, un insolito cooking simulator in salsa psycho-horror ispirato a Sweeney Todd che sarà disponibile da fine aprile su PC e console.

Il progetto, rigorosamente rivolto a un publico adulto per i temi trattati, vede gli utenti interpretare Percival e Hildred, una coppia di coniugi disposta a tutto pur di coronare il proprio sogno di gestire la migliore sartoria e il più famoso pub della Londra vittoriana del 19° secolo.

Dietro all'apparente giovialità della vita di coppia di Percival e Hildred si celerà l'oscuro e macabro segreto rappresentato dall'utilizzo della carne umana, e delle spoglie delle loro vittime, per le creazioni di sartoria e i piatti più richiesti dai propri clienti!

L'esperienza di gioco confezionata da Bad Vices Games mutua le dinamiche ludice delle avventure punta e clicca per offrire agli utenti l'opportunità di alternare il lavoro in cucina con quello in sartoria per pulire, aggiornare le attrezzature, espandere l'impero e, ovviamente, nascondere i crimini commessi. Nel corso dell'avventura sarà possibile incontrare dei personaggi autentici (e grotteschi) ispirati alle personalità londinesi del tempo, con interazioni che contribuiranno a rendere ancora più immersiva la narrazione.

Il lancio di Ravenous Devils è previsto per il 29 aprile su PC (Steam ed Epic Games Store), PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.