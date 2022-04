Ravenous Devils: il cooking simulator psyco-horror italiano si lancia su PC e console

L'insolito cooking simulator psyco-horror Ravenous Devils è finalmente disponibile su PC e console, come ci ricorda il team italiano di Bad Vices Games invitando tutti gli appassionati a immergersi nelle atmosfere di questa avventura a tinte oscure ispirata a Sweeney Todd e Penny Dreadful.

Il progetto edito da Troglobytes Games ibrida le avventure punta e clicca, i gestionali e i simulatori di cucina per calare gli utenti nei panni di Percival e Hildred, una coppia di sposini della Londra vittoriana del 19° secolo disposta a tutto pur di coronare il proprio sogno di gestire il più famoso pub della zona e la migliore sartoria.

La totale mancanza di scrupoli e di umanità porterà la coppia a compiere efferati delitti per servirsi delle spoglie delle proprie vittime come materiale per le creazioni di sartoria e, ovviamente, per la realizzazione dei piatti del pub.

Sul fronte del gameplay, Ravenous Devils offre numerose attività dal piglio macabro e, con esse, l'opportunità di alternare in lavori di pulizia a quelli di aggiornamento delle attrezzature, preparazione delle pietanze a base di carne umana e occultamento dei cadaveri. La nuova fatica psyco-horror degli sviluppatori nostrani di Bad Vices Games è disponibile da oggi, venerdì 29 aprile, su PC (Steam ed Epic Games Store), PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S al prezzo di 4,99 euro.

Se volete saperne di più sull'ultima avventura italiana in stile Sweeney Todd, vi consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Ravenous Devils a firma di Michelangelo Casto.