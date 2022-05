Ravenous Devils a quota 100.000 copie: una nuova, infinita modalità in arrivo

Ravenous Devils inizia a raccogliere i primi successi. Attraverso un comunicato lo studio italiano Bad Vices Games conferma che il particolare cooking simulator a tinte horror ha già raggiunto nel giro di poche settimane le 100.000 copie vendute, con la possibilità di crescere ulteriormente in futuro.

Ravenous Devils è infatti disponibile su PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch dallo scorso 29 aprile 2022, e l'opera ispirata a Sweeney Todd e Penny Dreadful ha attirato l'attenzione dei giocatori con le sue tematiche e le atmosfere coinvolgenti. Per celebrare il traguardo raggiunto, gli sviluppatori confermano la disponibilità già da ora del supporto a cinque nuove lingue, nello specifico spagnolo, francese, turco, giapponese e coreano. Confermato anche l'arrivo del tedesco, atteso però per la prossima settimana.

Per quanto riguarda i nuovi contenuti, Bad Vices Games confermano di essere al lavoro sulla modalità Infinita che consentirà ai due protagonisti, Percival e Hildred, di poter continuare a uccidere e cucinare clienti senza sosta alcuna. Al momento non è stato ancora stabilito il giorno in cui la nuova opzione di gioco sarà disponibile, ma gli autori promettono novità in tal senso a breve.

Nell'attesa dunque di poter giocare la modalità Infinita, la nostra recensione di Ravenous Devils illustra nel dettaglio le caratteristiche di quest'opera tutta italiana.