Ravenswatch, da Thor ai tre porcellini: nuovo gioco dai creatori di Curse of the Dead Gods

I ragazzi di Passtech Games, già autori dell'apprezzato Curse of the Dead Gods, hanno partecipato al Nacon Connect 2022 per presentare il loro nuovo progetto, intitolato Ravenswatch.

Prendendo spunto dalla precedente opera dello studio, Ravenswatch è un gioco d'azione roguelike con visuale dall'alto con combattimenti intensi dall'alto valore di rigiocabilità. Il tutto è arricchito da una nuova formula e un'esperienza di gioco inedita, che può essere affrontata sia da soli sia in modalità cooperativa da un massimo di quattro giocatori in contemporanea.

Di indubbio interesse anche il setting: Ravenswatch è ambientato a Reverie, un mondo che si fonda su antiche storie e leggende popolari come i tre porcellini, la mitologia norrena e le fiabe di Mille e una notte, tutte rivisitate in stile dark fantasy. Run dopo run i giocatori dovranno vestire i panni di eroi diversi, sfruttare al massimo i potenziamenti e gli oggetti trovati, ed esplorare mappe generate casualmente, ricche di attività e nemici.

Trovate un assaggio del gameplay di Ravenswatch nel filmato allegato in apertura di notizia. Il gioco è in sviluppo per PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Il lancio è previsto dapprima su PC nel 2023 in Accesso Anticipato. Volendo, potete già aggiungerlo alla lista dei desideri.