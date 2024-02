Ravenswatch: il nuovo trailer annuncia l'arrivo di Avalon, il terzo capitolo

Oltre ad aver mostrato alcuni dei giochi in arrivo prossimamente, il Nacon Connect 2024 ha anche svelato i dettagli sul prossimo aggiornamento che segnerà l'abbandono dell'Early Access da parte di Ravenswatch.

Il roguelike targato Passtech Games si sta infatti preparando ad accogliere quello che, come avrete potuto scoprire guardando il trailer, prende il nome di Avalon e rappresenta il terzo ed ultimo capitolo del gioco. Si tratta quindi di un content update piuttosto corposo che non solo andrà ad espandere la storia con una nuova quest, ma andrà ad introdurre anche una mappa inedita con nemici e boss mai visti prima. Per quello che riguarda invece le nuove meccaniche di gioco, sembrerebbe sia in arrivo anche la possibilità di potenziare le Ultimate.

In attesa che gli sviluppatori decidano di svelare al pubblico l'elenco completo delle feature che andranno a caratterizzare l'aggiornamento, occorre specificare che tutte queste novità saranno disponibili a partire dal mese di aprile 2024. Molto probabilmente, quindi, in questa finestra di tempo il gioco lascerà l'Accesso Anticipato e sarà disponibile anche su altre piattaforme. Nel frattempo, è apparsa sul PlayStation Store la pagina ufficiale di Ravenswatch.

Sapevate che al Nacon Connect 2024 è stato annunciato con un trailer anche Terminator Survivors, il nuovo FPS open world sviluppato in Italia?