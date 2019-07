RAW bloccato da Kickstarter: gli autori del clone di GTA Online ci riprovano su IndieGoGo

Gli sviluppatori di Killerwhale Games non si fanno prendere dallo sconforto e, nonostante le polemiche scatenate dalla brusca fine del crowdfunding su Kickstarter di RAW, tentano una nuova strada per finanziare il loro progetto considerato da più parti come un clone "sospettosamente ambizioso" di GTA Online.

Le critiche mosse all'intero progetto di RAW dalla community di Reddit e dagli stessi vertici di Kickstarter hanno spinto il collettivo indipendente di Killerwhale Games a rispondere a tono all'accusa di aver costruito ad arte una campagna di raccolta fondi su di un progetto irrealizzabile da un team di così modeste dimensioni, specie in virtù del fatto che molti asset grafici utilizzati provengano dal catalogo digitale dell'Unity Store.

"Sfortunatamente la stragrande maggioranza dei commentatori e degli streamer intervenuti sulla faccenda non ha alcun tipo di esperienza nello sviluppo di videogiochi", è stata la linea di difesa scelta da Killerwhale prima di ribadire la propria volontà di portare avanti lo sviluppo di RAW: per questo, entro breve dovrebbe partire una nuova campagna in crowdfunding su IndieGoGo, a patto però che i gestori del portale non rilevino le incongruenze del progetto evidenziate dai "colleghi" di Kickstarter.

A ogni modo, a prescindere dai risvolti e dall'esito che potrà avere questa spinosa questione, ricordiamo agli amanti delle avventure action free roaming che "il vero" GTA Online ha da poco ricevuto un'importante aggiornamento gratuito con il Casinò e Resort Diamond, nonostante quest'ultimo non sia accessibile in ben 50 Paesi per via delle locali leggi sul gioco d'azzardo.