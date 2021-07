Ray Tracing, DLSS, Unreal Engine 5: l'evoluzione grafica verso il fotorealismo

Ripercorriamo le tecnologie alla base dell'evoluzione grafica nei videogiochi, passo dopo passo in direzione del fotorealismo, dal Ray Tracing al DLSS, passando per Unreal Engine 5, Lumen e Nanite.

Dopo essere andati alla scoperta dei termini tecnici della grafica 3D con Simone De Marzo, il programma di eventi della prima edizione dell'Everyeye Entertainment Expo prosegue spedito con il nuovo video speciale incentrato, appunto, sulle ultime tecnologie videoludiche e sulle loro prospettive in termini di sviluppo nextgen.

Gli argomenti da trattare sono davvero tanti, a testimonianza degli sforzi profusi in questi ultimi anni dalle aziende del settore per abbracciare il nuovo paradigma dello sviluppo ottimizzato su più piattaforme. In quest'ottica rientra l'impegno di NVIDIA per l'evoluzione del DLSS, la tecnica di super sampling in Deep Learning che consente di renderizzare a schermo immagini più nitide ricostruendole a risoluzioni più elevate e senza il dispendio di risorse richiesto dalle tecniche di upscaling tradizionali.

Non meno importanti sono poi i progetti portati avanti da Epic Games con lo sviluppo di Unreal Engine 5 e dei singoli middleware che lo compongono, anche qui con soluzioni tecnologiche studiate per massimizzare le risorse computazionali a disposizione su PC e sulle piattaforme più disparate. Nel nostro video speciale trovate anche un approfondimento sul Ray Tracing, con un'analisi delle potenzialità di questa tecnica che promette di rivoluzionare lo sviluppo dei videogiochi del futuro e che, come dimostrato dal recente update nextgen di Metro Exodus su PS5 e Xbox Series X/S, sta già dimostrando le proprie potenzialità.