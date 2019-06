Il Ray Tracing di PS5 e Scarlett renderà fotorealistici i giochi, secondo C2 Game Studio

Interpellato dai colleghi di GamingBolt sulle opportunità offerte dalla prossima generazione di console, Luis Correa di C2 Game Studio ha spiegato che il supporto al Ray Tracing garantito da PS5 e Xbox Scarlett promette di rendere ancora più fotorealistici i videogiochi del futuro.

"Il rendering tramite Ray Tracing aprirà delle interessanti opportunità per rendere ancora più fedeli e realistici i videogiochi", spiega Correa lodando la scelta di Microsoft e Sony di abbracciare questa nuova tecnologica di illuminazione dinamica per progettare le loro prossime console casalinghe.

Stando sempre al boss di C2 Game Studio, a ogni modo, "dobbiamo ancora capire fino a che punto PS5 e Xbox Scarlett saranno in grado di supportarle il Ray Tracing. Il prossimo capitolo di God of War utilizzerà questa tecnica e detterà lo standard futuro dell'industria? O sarà utilizzato solo in piccoli videogiochi sperimentali? Solo il tempo ci darà la risposta".

Nel corso dell'E3 2019, così come nelle interviste e negli eventi che hanno scandito le giornate precedenti alla fiera losangelina, abbiamo scoperto le specifiche tecniche di Xbox Scarlett e ricevuto conferma da Sony sulle già preannunciate specifiche di PS5. La nuova console della casa di Redmond sarà disponibile a Natale 2020, mentre per quanto riguarda la prossima generazione del Monolite Nero siamo ancora in attesa di conoscere la data di uscita.



Quanto al prezzo, gli analisti di settore (su tutti Michael Pachter) ritengono probabile che il costo di PS5 e Xbox Scarlett possa essere di 399 dollari al lancio. Maggiori informazioni su entrambi i sistemi, dal prezzo ai giochi disponibili sin dal day one, verranno condivise durante l'E3 2020 del prossimo anno.