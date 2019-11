Ray Tracing su PS5 e Xbox Scarlett: tutto merito del successo di RTX, secondo NVIDIA

Cosa ha spinto Sony e Microsoft ad integrare il supporto alla tecnologia Ray Tracing su PlayStation 5 e Xbox Scarlett? Il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha una teoria ben precisa al riguardo.

Al termine dell'ultima riunione con gli azionisti, il CEO ha decantato le lodi delle schede della linea GeForce RTX e del Ray Tracing in generale, affermando che tale tecnologia rappresenta il futuro della grafica e che il "look fotorealistico è così avvincente, che non è più possibile tornare indietro". Stando a quanto ha dichiarato, è stata una "scommessa vinta", dal momento che "quasi tutti i principali sviluppatori" hanno firmato per implementarla nei propri giochi.

Tale successo, avrebbe convinto Sony, Microsoft e AMD a "bruciare le tappe" per fare in modo di implementare il Ray Tracing sulle console di prossima generazione. Non a caso, attualmente NVIDIA è l'unica compagnia che offre il supporto hardware a tale tecnologia: la risposta di AMD dovrebbe arrivare con l'architettura RDNA 2 (erede di Navi) prima della fine del 2020. Nello stesso periodo verranno lanciate anche PS5 e Xbox Scarlett: entrambe offriranno il supporto hardware al Ray Tracing e monteranno dei SoC semi-custom 7nm con tecnologia Zen 2 e RDNA di AMD.

Le cose sono andate davvero così? Sony, Microsoft e AMD hanno cominciato a lavorare al supporto Ray Tracing per PS5 e Xbox Scarlett solo dopo aver constatato il successo di NVIDIA? Difficile dirlo al momento. Ciò che è certo, è che a beneficiarne saranno senz'altro i giocatori, che potranno acquistare degli hardware ancor più avanzati.