Ray Tracing su Unreal Engine 4 con la tech demo Troll dalla GDC 2019

Nel corso della sessione GDC 2019 di "State of Unreal" dedicata agli sviluppatori che si cimentano con Unreal Engine 4, Goodbye Kansas e Deep Forest Films hanno presentato "Troll", una tech demo che mostra le capacità di Ray Tracing della versione 4.22 del motore grafico di Epic Games.

"Goodbye Kansas ha sempre cercato di lavorare con i migliori talenti del settore", ha spiegato lo studio manager Fredrik Loving aggiungendo che "è stata un'esperienza molto gratificante collaborare con le persone fantastiche di Epic Games e con gli incredibili talenti dell'industria cinematografica, unendo menti creativ e tecnologie pionieristiche in modi mai visti prima".

La tech demo Troll gira su un computer di fascia alta equipaggiato con una singola scheda grafica Nvidia RTX 2080 Ti, testimoniando la grande libertà creativa offerta agli sviluppatori che si cimenteranno con la tecnologia di Ray Tracing che, presumibilmente, ricoprirà un ruolo sempre maggiore nell'industria videoludica nel corso dei prossimi mesi e anni, come suggerisce il recente annuncio di Google Stadia.

Sempre durante il keynote di Epic Games per la GDC 2019, i vertici del colosso videoludico a stelle e strisce ci hanno offerto un assaggio del fotorealismo next-gen di Unreal Engine 4 con la tech demo Rebirt di Quixel ambientata in una dimensione futuristica immersa nella pungente nebbia mattutina degli altopiani islandesi. E voi, cosa ne pensate di queste tech demo presentate da Epic Games durante la GDC 2019? Servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per condividere con il resto della community di Everyeye il vostro punto di vista al riguardo, non prima però di ammirare il video di "Troll" che campeggia a inizio articolo.