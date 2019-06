Ray Tracing e Unreal Engine 4: disponibile la demo giocabile Attack from Outer Space

Lo sviluppatore specializzato su Unreal Engine 4 conosciuto sul forum del motore grafico di Epic Games con lo pseudonimo di "The Distiller" ci invita a scaricare gratuitamente la tech demo di Attack from Outer Space che mostra le potenzialità videoludiche della tecnologia di Ray Tracing.

La tech demo realizzata dall'esperto membro del forum di Unreal Engine è completamente giocabile e sfrutta l'ultimissima versione dell'UE4, ossia la 4.22, per offrirci un assaggio delle infinite potenzialità del Ray Tracing in tempo reale nell'industria dell'intrattenimento digitale del prossimo futuro.

Il progetto di The Distiller è ambientato all'interno di un set cinematografico in miniatura che mostra la devastazione causata tra gli edifici di una città statunitense degli anni '50 da parte di un gigantesco robot. La scena del fittizio film di fantascienza vintage ricreata dallo sviluppatore sfrutta il Ray Tracing su schede grafiche Nvidia GeForce RTX (di recente resa accessibile, seppur con pesanti limitazioni, anche sulle ultime GPU della famiglia GTX) per produrre effetti di illuminazione quantomai realistici.

Nel video confezionato dall'autore di questa tech demo possiamo osservare l'incredibile lavoro compiuto sugli effetti particellari e l'evidente impatto che la tecnologia DXR può avere nella gestione di ambienti di gioco pieni di esplosioni, raggi laser e fonti di illuminazione dinamica.

