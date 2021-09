Rayman 2 HD Remake: il progetto fan made prende vita, ecco alcuni screenshot

Rayman 2 The Great Escape è uno dei giochi più acclamati della serie Ubisoft e sono in molti a chiederne un remake. In attesa che qualcosa si muova il team New Dawn Games sta lavorando ad un fan remake non ufficiale ma che in questi mesi sta guadagnando una discreta visibilità.

New Dawn Games è un team indipendente nato per passione nel 2017, nel corso del tempo il gruppo si è espanso fino a contare circa 40 persone con una community attivissima e vari volontari che partecipano al progetto in veste di traduttori, teste, grafici e programmatori.

Obiettivo di New Dawn Games è quello di creare un vero e proprio remake di Rayman 2 prendendo come base la versione per SEGA Dreamcast (ritenuta anche dallo stesso Ancel quella definitiva e più vicina alla sua visione originale) includendo però contenuti tratti anche dalle altre versioni, ci saranno inoltre alcune sorprese per quanto riguarda la trama mentre il gameplay resterà quello dell'originale Rayman 2.

Rayman 2 The Great Escape Remake HD è sviluppato con l'Unreal Engine 4 e presenterà una direzione artistica "cartoon" ispirata non solo al gioco originale ma anche a titoli come MediEvil, Spyro, Crash e Psychonayts 2. Al momento il lavoro da fare è ancora molto ma potete seguire gli aggiornamenti sul profilo Twitter di New Dawn Games, in calce trovate tre screenshot tra cui uno esclusivo per Everyeye e mai pubblicato prima. Il progetto è realizzato senza scopo di lucro, mosso dalla passione di un gruppo di fan di Rayman, senza compensi o guadagni di alcun tipo, chiaramente il futuro di un'opera di questo tipo dipende da Ubisoft e dalle eventuali decisioni del publisher nel mantenere attivi progetti fan made.