Rayman 4 è esistito davvero ma Ubisoft lo ha cancellato

Che fine ha fatto questo progetto? Non lo sappiamo con esatta precisione, di sicuro però Ubisoft ha scelto di non proseguire per la strada del platform 3D e nei primi anni '10 ha rilanciato la sua mascotte con Rayman Origins e Rayman Legends . Da allora però Rayman è stato relegato solamente a giochi minori per smartphone e tablet (pensiamo a Rayman Mini per Apple Arcade ) mentre non sembrano esserci novità all'orizzonte per un reboot o un nuovo capitolo regolare della saga per PC e console casalinghe.

La build in questione sembra essere in uno stato assolutamente preliminare dello sviluppo ma permette di scoprire interessanti dettagli come la natura 3D del gioco (riprendendo quindi lo stile di Rayman 2 The Great Escape e Rayman 3 Hoodlum Havoc) , alcuni screen mostrano Rayman intento a cavalcare dei mostri, viene segnalata la presenza di un livello chiamato Sphincter Cell (gioco di parole con il titolo Splinter Cell) e un file mostra gli asset della fidanzata di Rayman.

Trapelano in rete alcuni file del codice sorgente di Rayman 4 , un prototipo in realtà mai completato poiché apparentemente cancellato da Ubisoft per motivi mai chiariti. Il gioco non è mai uscito ma adesso possiamo ricostruire parte della sua storia.

LIKE THE SOURCE CODE AND THE EDITOR AND EVERYTHING pic.twitter.com/19VCLxcDrX — RibShark (@RibShark) December 24, 2022

THE RIDING MECHANICS ARE THERE pic.twitter.com/Qsf8BEqra4 — RibShark (@RibShark) December 24, 2022

Looks like there's some actual semi-complete level concepts in here too! Here you enter a rabbid robot and blow it up from inside! pic.twitter.com/klhOLJLaeP — RibShark (@RibShark) December 24, 2022