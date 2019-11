Rayman Legends gratis su Epic Games Store, svelato il prossimo gioco in regalo

È passato quasi un anno dal lancio di Epic Games Store, ma la compagnia di Tim Sweeney non ha praticamente mai smesso di regalare giochi ai suoi utenti. Questa settimana è arrivato il turno di un vero e proprio capolavoro appartenente al genere platform, Rayman Legends, ovviamente in versione PC.

Avete tempo fino alle 16:59 di venerdì 6 dicembre per aggiungere alla vostra raccolta, senza spendere neppure un centesimo, l'eccellente lavoro di Ubisoft Montpellier. Tutto ciò che dovete fare è dirigervi a questo indirizzo, effettuare il log-in (oppure registrare un account Epic se non lo avete già fatto in passato) e cliccare su "Ottieni". Rayman Legends comparirà nella vostra libreria del client Epic Games Store, dove rimarrà per sempre.

Com'è consuetudine, Epic ne ha anche approfittato per annunciare il prossimo gioco gratis: dal 5 al 12 dicembre potrete ottenere Jotun: Valhalla Edition, un action game disegnato a mano e ispirato alla mitologia norrena. A realizzarlo sono stati i ragazzi di Thunder Lotus, gli stessi che in tempi più recenti hanno dato alle stampe Sundered.

A proposito di Epic Games Store: ne approfittiamo per segnalarvi che sul negozio digitale sono attivi i saldi del Black Friday 2019, con sconti su giochi come Red Dead Redemption 2, Borderlands 3, Metro Exodus e The Outer Worlds.