Rayman Legends per PC gratis su Epic Games Store dalla prossima settimana

Bad North è gratis su Epic Games Store ma la compagnia ha già annunciato il prossimo gioco in regalo, ovvero Rayman Legends, disponibile per il download gratis dal 29 novembre al 6 dicembre.

"Corri, salta e fatti strada attraverso più di 100 livelli. Competi con i tuoi amici in una serie di sfide che metterà alla prova la tua abilità e rapidità. Consulta le classifiche per vedere la tua posizione nella graduatoria mondiale. Segui il ritmo e diventa la superstar di folli livelli musicali!"

Uscito nel 2013 su Wii U e in seguito su tutte le principali piattaforme (da PlayStation 4 a PSVita, passando per PC, Switch e Xbox One), Rayman Legends è ad oggi l'ultimo capitolo "regolare" delle avventure di Rayman, escludendo Rayman Run e Rayman Fiesta Run per smartphone.

Una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà ovviamente vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come se fosse stato effettivamente acquistato. Rayman Legends è un platform 2D di stampo tradizionale ricco di sfida e con un comparto estetico di assoluto spessore, sarebbe un peccato perderselo. Ricordatevi quindi: Rayman Legends gratis dal 29 novembre su Epic Games Store, segnate l'appuntamento sul calendario!