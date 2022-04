Da Rayman Legends a Tomb Raider: giochi PS4 e PS5 a meno di sei euro

Lo sappiamo cosa state pensando, con meno di dieci euro è impossibile comprare giochi validi su PlayStation Store. Come sapete però questa affermazione non è del tutto vero e noi come sempre siamo andati alla ricerca dei giochi più economici per PS4 e PS5 da comprare con un budget massimo di sei euro.

Among Us costa 3.19 euro, Monopoly Plus è in offerta a 4.49 euro e vi segnaliamo anche Rayman Legends a 4.99 euro, stesso prezzo per Plants vs Zombies Garden Warfare 2 e Little Nightmares, mentre Tomb Raider Definitive Edition costa ancora meno, solo 2,99 euro. Star Wars Battlefront Edizione Definitiva costa 3.99 euro, prezzo interessante per un pacchetto che include il gioco completo, quattro diverse espansioni e vari bonus da utilizzare in-game.

Worms Battlegrounds costa 4.99 euro, stesso prezzo per Resident Evil HD e Resident Evil Zero HD, da segnalare anche Just Cause 3 a soli 2,99 euro e Mirror's Edge Catalyst a 4,99 euro. E ancora, Horizon Chase Turbo a 4.99 euro, Just Cause 3 XXL Edition a 4.49 euro (include il gioco completo e tre espansioni), Dragon Ball Xenoverse a 4.99 euro e Metro 2033 Redux a 3,99 euro.

Infine, Homefront The Revolution è in offerta a 2.99 euro e chiudiamo con Scott Pilgrim vs The World The Game Edizione Completa a 4,94 euro.