Rayman Mini per Apple Arcade: il trailer di annuncio mostra le prime scene di gameplay

Nel corso dell'ultimo keynote Apple, i vertici della casa di Cupertino hanno presentato alcuni dei videogiochi in arrivo su Apple Arcade: tra questi, spiccava l'annuncio di Rayman Mini e quest'oggi YouTube dà seguito all'annuncio mostrandoci un video ricco di scene di gameplay.

In questa sua nuova avventura, l'iconica mascotte di Ubi ideata da Michel Ancel proverà a riportare la pace tra gli abitanti del regno delle creature microscopiche. Una volta assunte le dimensioni di una formica dopo essere stato colpito da un incantesimo rimpicciolente, il nostro intrepido alter-ego dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per superare le sfide che lo attendono in questo nuovo contesto.

A voler dar retta al filmato di gioco confezionato dagli sviluppatori transalpini, la progressione dei livelli alternerà le immancabili sessioni platform a scorrimento con funamboliche sfide a tempo, il tutto condito da una grafica incredibilmente curata con ambientazioni disegnate a mano.

Il sistema di gioco elaborato da Ubisoft utilizzerà così i controlli touch dei tablet e degli smartphone iOS per calarci in questo nuovo contesto e aiutare il povero Rayman a ritrovare la via di casa e, soprattutto, le sue dimensioni originarie. L'uscita di Rayman Mini dovrebbe avvenire subito dopo il lancio di Apple Arcade, previsto per il 19 settembre su iPhone in coincidenza dell'uscita di iOS 13, per il 30 settembre su iPad e AppleTV e per il mese di ottobre su MacOS Catalina.